С 21 июня в трех районах Ростова отключат горячую воду

Первый этап масштабной проверки завершили 9 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове с 21 июня начнут второй этап гидравлических испытаний теплосетей. Из-за этого на 14 дней в трех районах города отключат горячую воду, сообщили в администрации донской столицы.

Так, греть тазики в течение двух недель будут жители домов, расположенных в следующих границах: Набережная - Сиверса - Пушкинская - Театральный - Шолохова - 22 и 21 линии.

Кроме того, с началом проверки сетей из-за планового ремонта остановят котельные № 3 и 4, поэтому «будут снижены параметры подачи горячего водоснабжения на Северном, Темернике, а также на улицах, прилегающих к проспектам Ленина и Нагибина».

Первый этап масштабной проверки стартовал 17 мая, его завершили 9 июня. За этот период специалисты на Западном и в центре города выявили и устранили 45 дефектов. С 21 числа на теплосетях также будут искать различные поломки.

Если вы заметите течь, размыв грунта или дорожного покрытия, не приближайтесь к месту коммунального ЧП, будьте осторожными. Нужно сразу сообщить диспетчерам в «Ростовские тепловые сети», департамент ЖКХ или можно позвонить в Службу «112».