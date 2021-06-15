Новые случаи зарегистрировали в 37 городах и районах Дона Фото: Алиса ТИТКО

По состоянию на 15 июня, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 155 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 96 557. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,96, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 37 городах и районах Дона: в Ростове (62), Каменске-Шахтинском (7), Зерноградском (6) районе, Батайске (5), Азовском (5), Веселовском (5), Кагальницком (5) районах, Новошахтинске (4), Шахтах (4), Багаевском (4), Красносулинском (4) районах, Азове (3), Боковском (3), Куйбышевском (3), Шолоховском (3) районах.

Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в городе Зверево (1), Верхнедонском (1), Каменском (1), Матвеево-Курганском (1), Милютинском (1), Морозовском (1), Пролетарском (1), Ремонтненском (1), Родионово-Несветайском (1), Усть-Донецком (1), Цимлянском (1), Чертковском (1) районах.

Лечение в стационарах сейчас получают 964 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 12 человек, на неинвазивной ИВЛ – 122. С начала пандемии выздоровели 88 260 человек, за сутки - 222.

Также за сутки умерли еще три женщины с COVID-19, 72, 81, 82 лет. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 574 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 2 902 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 206,86. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 505 377 человек, завершили вакцинацию 406 221.

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