Три пожилые пациентки с COVID-19 умерли в Ростовской области

В больницах сейчас лечат 964 жителей Дона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 15 июня, в Ростовской области за сутки умерли еще три пациента с COVID-19. Это женщины 72, 81 и 82 лет. У них были сопутствующие хронические заболевания. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

Всего жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 574 человек. В больницах сейчас лечат 964 жителей Дона. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 12 человек, на неинвазивной ИВЛ – 122.

За 24 часа лаборатории проверили 2 902 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 206,86. Прививки от коронавируса сделали уже 505 377 человек, полностью завершили вакцинацию 406 221.

Ранее стало известно, что Ростовская область опередила субъекты ЮФО по смертности пациентов с COVID-19