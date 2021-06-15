В Ростовской области рака намерены вывести из перечня общедопустимых уловов

Также на совещании подвели итоги акции «Путина» Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области планируют вывести рака из перечня общедопустимых уловов. Об этом заявил руководитель Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства Ефим Кожурин, сообщает сайт правительства региона.

- Выведение рака из перечня общедопустимых уловов обеспечит возможность его добычи пользователями рыболовных участков. Это при том, что ранее возможность добычи рака была закреплена только за предпринимателями и организациями, имеющими квоты на осуществление указанной деятельности. Рассматриваемые изменения будут способствовать увеличению объемов добычи рака, и как следствие - его обороту, - пояснил Ефим Кожурин.

Также на совещании подвели итоги акции «Путина-2021». С 1 апреля по 31 мая завели почти 530 уголовных дел, также зафиксировали более 400 административных правонарушений. У браконьеров изъяли свыше 16 тонн водных биоресурсов, более 28 тысяч орудий лова и почти 200 плавательных и транспортных средств.