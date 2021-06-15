Сотни домов в Ростове оставят без электричества с 15 по 18 июня

Электричество будут отключать в разных частях города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове с 15 по 18 июня сотни домов оставят без электричества. Отключения проведут из-за технических работ. Информация об этом появилась на сайте АО «Донэнерго».

Так, уже сегодня, 15 июня, до 16 часов не будет света в домах на Козлова, 62/148, 65В, 65Е, 65Д, Халтуринском, 208/137, 204, 206, 206Б, 206В/106, Дранко, 108Б, 129/2, Российской, 1, 2-14 и Курчатова, 2, 2А

Завтра, 16 июня, до 16 часов энергетики все отключат на Гайдара, 13-17, 28-36, Возрождения, 15-25, 10-24, Красногвардейской, 53-79, 52-82, 88-112, 83-109, Комиссаровско, 1-5,2-4, Самойловской 15-39, 26-34 и Карла Либкнехта, 1-2

До 17 часов - в домах на Зорге, 64, Содружества, 41, 41/1, 43 и Каяни, 24/12

17 июня без электричества до 16 часов будут жители Красноармейской, 63/1, 63/90, 65, Тельмана, 72, Ворошиловского, 87, 89/80, Кемеровской, 51-67, 50-70, 20-летия Октября, 49-77, 26-64, Конституционной, 47-63, 48-58.

До 17 часов: Мурлычева, 53-69, 46-64, Налбандяна, 69-79, 60-70, 14-я линия, 9-27, 18-34, 12-я линия, 33-49, 38-56, 10-я линия, 37-83, 40-88, 8-я линия, 55-77, 56-80, Ченцова, 82-88

18 июня отключения произведут по следующим адресам: Зорге, 64, 66, 70/1, 68, 70, 72, Содружества, 39/1, Максима Горького, 75/78, Халтуринский, 85