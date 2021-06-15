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Происшествия15 июня 2021 13:37

С начала года на дорогах Ростовской области в ДТП погибли 35 пешеходов

Жителей региона просят быть внимательными и осторожными на проезжей части
Ангелина СКИБА
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Донских водителей просят быть внимательными и осторожными за рулем

Донских водителей просят быть внимательными и осторожными за рулем

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала года на дорогах Ростовской области сбили 243 пешехода, 35 из них погибли, 214 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сегодня, 15 июня, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Донских водителей просят быть внимательными и осторожными за рулем. Нужно выдерживать безопасную скорость, особенно рядом с местами массового скопления людей.

Проявлять аккуратность на проезжей части просят и пешеходов. Нельзя выбегать из-за припаркованных машин. Транспорт должен ехать в отдалении, пытаться перейти прямо перед машиной очень опасно. Если рядом есть переход, лучше им воспользоваться. Ночью и вечером рекомендуют носить одежду со светоотражающими элементами.

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