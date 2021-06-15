Продажа алкоголя в Ростове-на-Дону в дни выпускных 2021: какого числа нельзя купить спиртное

Ростовчане не смогут купить алкоголь в июне и июле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти приостановят продажу алкоголя в Ростове-на-Дону в дни выпускных 2021. Рассказываем, в каких числах запретили покупать спиртное и есть исключения в «сухом законе».

Выдача аттестатов и выпускные вечера пройдут 17 июня и 1 июля. В эти дни магазины временно закроют алкогольные отделы. Но купить спиртное по-прежнему можно будет в кафе, ресторанах, барах и других заведениях общественного питания. Кроме того, запрет не распространяется на магазины беспошлинной торговли.

Выпускные вечера пройдут в Ростовской области в разные дни. Ранее департамент потребительского рынка публиковал полный календарь безалкогольных дней в разных городах и районах. Запреты запланированы до 9 июля.

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