Дожди и 30-градусная жара ожидаются в Ростове до конца недели

Дожди также обещают в четверг и пятницу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дожди и 30-градусная жара ожидаются в Ростове и области на неделе с 15 по 20 июня. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Так, в донской столице уже сегодня, 15 июня, возможны осадки. Над городом нависли серые тучи. При этом сейчас достаточно тепло - около +29 градусов. Завтра будет еще теплее, выглянет солнце, обещают переменную облачность.

После этого снова придут дожди. Их прогнозируют в течение двух дней. Столбики термометров 17 и 18 июня опустятся сразу на несколько градусов. В четверг обещают только +24, в пятницу +26. На уже на выходных - 19 и 20 июня - установится привычная летняя погода.

Ветер в течение недели будет умеренным, не больше 4-7 м/c. По ночам будет до +20 и дожди. Примерно такая же погода ожидается по региону.