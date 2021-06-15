В Ростовской области уже двое суток ищут жителя села Кагальник

Пропавший без вести нуждается в медицинской помощи Фото: группа в VK «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже двое суток разыскивают 57-летнего жителя села Кагальник. 13 июня около 14 часов Андрей Лососенко уехал из дома в неизвестном направлении на грузовом «УАЗ-3303». Мужчина до сих пор не вернулся. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Важно: пропавший без вести нуждается в медицинской помощи

Особые приметы: в левом ухе есть серьга, на теле - татуировки

Приметы: рост 172 см, полного телосложения, короткие светло-русые волосы, голубые глаза

Одет в синюю майку, синее трико с лампасами. Обдут в голубые кроссовки. На голове темно-зеленая кепка с козырьком

Всех,кому известно местонахождение мужчины, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или «112».