Отключение света в Ростове-на-Дону 16 июня 2021 года: около сотни домов останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 16 июня 2021 года: в городе жители одной из местных улиц останутся без электроэнергии. Без электричества придется посидеть жителям 92 домов. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Жители улицы Профсоюзной не смогут воспользоваться электроприборами в течение восьми часов - с девяти часов утра и до пяти часов вечера. Света не будет в домах с шестого по 98. Стоит отметить, что электроэнергию по этим адресам будут отключать регулярно в течение трех дней.

Причиной таких отключений станет проведение технических работ.

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