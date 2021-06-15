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Общество15 июня 2021 17:00

Часть Нахичевани в Ростове на сутки оставят без воды

Отключения проведут от Мясникова до Листопадова и от 15-й до 29-й линии
Ангелина СКИБА
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Без воды оставят часть Нахичевани

Без воды оставят часть Нахичевани

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице на сутки - с 8.30 17 июня до 8 часов 18 июня - без воды оставят часть Нахичевани. Об этом сообщает сайт «Ростовводоканала».

Отключения проведут в границах: от Мясникова до Листопадова и от 15-й до 29-й линии. Это сделают из-за переврезки трубы на 19-й линии. Эти работы собираются вести от Закруткина до Листопадова, а также на Листопадова и Богданова.

Ранее власти Ростова предупредили о грядущих отключениях горячей воды. Греть тазики из-за проверки теплосетей будут жители домов на Набережной - Сиверса - Пушкинской - Театральном - Шолохова - 22 и 21 линии.