Часть Нахичевани в Ростове на сутки оставят без воды

Без воды оставят часть Нахичевани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице на сутки - с 8.30 17 июня до 8 часов 18 июня - без воды оставят часть Нахичевани. Об этом сообщает сайт «Ростовводоканала».

Отключения проведут в границах: от Мясникова до Листопадова и от 15-й до 29-й линии. Это сделают из-за переврезки трубы на 19-й линии. Эти работы собираются вести от Закруткина до Листопадова, а также на Листопадова и Богданова.

Ранее власти Ростова предупредили о грядущих отключениях горячей воды. Греть тазики из-за проверки теплосетей будут жители домов на Набережной - Сиверса - Пушкинской - Театральном - Шолохова - 22 и 21 линии.