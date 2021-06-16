Народный календарь на 16 июня: заканчивалось молодое лето и начиналось зрелое

Народный календарь на 16 июня Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Народный календарь на 16 июня: наши предки считали, что, если дул южный ветер, то это к хорошему урожаю, северо-западный - к сырому лету, северный - к ясному дню, восточный - к пакостным болезням. Если в этот день была гроза, то считалось, что сенокос будет плохим, а если целый день лил дождь, то обещался хороший урожай грибов. Если вихрь медленно поднимался вверх и долго перемещался, то следующие несколько дней должны были быть ясными.

Солнечные лучи на закате отражались на другой стороне неба - сменится направление ветра. Если около девяти утра "заплакали" листья камыша, то на следующий день будет дождь. Собаки мало ели и плохо спали перед дождем. Туман утром стелился по вводе к солнечной погоде. Если в этот день человек хочет спать, лошади фыркают, собаки по земле катаются, а куры и воробьи в пыли купаются, то вот-вот пойдет дождь. Если ветер задул в полдень, то хорошо будут подниматься яровые.

Совы кричали перед ненастьем. Если было много росы, то это значило, что удастся урожай льна и конопли. Если Солнце у горизонта вытянутое и красное - не миновать дождливой погоды. Солнце и Земля в этот день максимально замедляют свой ход. Молодое лето заканчивалось, наступало зрелое.

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