В Ростовской области из колодца спасли черно-рыжую дворняжку

Мохнатый охранник угодил в ловушку, когда прогуливался по территории частного дома Фото: служба спасения на водах

В Ростовской области из 3-метрового колодца спасли черно-рыжую доворняжку. Мохнатый охранник угодил в ловушку, когда прогуливался по территории частного дома. Достать со дна четвероногого смогли только сотрудники областной службы спасения на водах, их вызвали очевидцы.

К счастью, как выяснили прибывшие спасатели, на дне колодца воды не было, поэтому после падения животное не утонуло. Пес не получил каких-либо очевидных травм и был очень рад оказаться на воле. Он почти сразу же убежал от людей и продолжил с интересом исследовать территорию.

Как узнали журналисты «КП - Ростов-на-Дону», история милого спасения произошла в хуторе Красный Пахарь. Ранее шахтинские волонтеры рассказали о непростой судьбе еще одной дворняжки, попавшей в приют с черепно-мозговой травмой.