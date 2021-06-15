В Ростовской области открыли памятник оружейнику Федору Токареву

Именно Токарев разработал легендарный пистолет ТТ Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области открыли памятник Федору Токареву. Бюст знаменитому оружейнику и создателю легендарного ТТ теперь украшает станицу Егорлыкскую, сообщает сайт правительства региона.

Во время церемонии полотно со скульптуры сняли участники Парада Победы 2021 года, казаки Николай Самсонов и Александр Рябчинский. В мероприятии приняли участие юнармейцы. Также память Федора Токарева почтил замгубернатора Вадим Артемов.

- Федор Токарев - человек с интереснейшей судьбой. Он создал около 150 различных образцов разработанных им систем. По этим показателям с ним, пожалуй, не может сравниться ни один конструктор в мире. При этом создание оружия - не единственная страсть Федора Васильевича, он также увлекался фотографией и собирал фототехнику. В 1948 году разработал панорамный фотоаппарат ФТ-1, один из образцов сегодня хранится в музее станицы, - рассказал Вадим Артемов.

Федор Токарев родился в 1871 году в станице Мечетинской, потом жил в Егорлыкской. Обучение прошел в Новочеркасской военно-ремесленной школе и юнкерском училище. Участвовал в Первой мировой войне. Был дважды ранен, получил пять боевых наград.

С 1921 года работал на Тульском оружейном заводе. В 1924 году разработал ручной пулемет, который приняли на вооружение Красной армии. Два года спустя появился новый вариант этого оружия, он заменил пулемет Виккерса. Позже, уже на Ижевском заводе, специалист создал самозарядный пистолет ТТ. Токарев также разработал самозарядные винтовки СВТ-38 и СВТ-40.