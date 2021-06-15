В Ростовской области из детского сада в украли ребенка

Из детского сада в Ростовской области украли ребенка Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области, в Матвеево-Курганском районе, в одном из муниципальных детских садов произошло ЧП. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, воспитательница вывела на прогулку после обеденного сна и полдника свою группу.

Один из ребят, пятилетний мальчик, решил поглядеть, что происходит за забором детсада. Мальчик подошел к ограждению и стал внимательно смотреть за происходящим в «мире».

В этот момент к забору подбежал мужчина, который через ограду перетянул ребенка на улицу, после чего стал убегать вместе с мальчиком.

Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что воспитательницы среагировали мгновенно.

Сотрудница учреждения бросилась вслед за мужчиной. На помощь коллеге подоспели еще пять воспитательниц. Вшестером женщины догнали похитителя, вырвали из его рук мальчика, после чего связали злоумышленника и удерживали его до приезда полиции.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Если дело дойдет до суда, и вину мужчины признают, он может сесть в тюрьму на 12 лет.

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