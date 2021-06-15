Ростовчанка в пылу гнева зарезала свою мать

В Ростове местная жительница зарезала свою мать Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице местную жительницу заподозрили в убийстве собственной матери. В отношении нее возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Следователи выяснили, что в воскресенье, 14 июня, 64-летняя ростовчанка пришла в гости к своей 36-летней дочери. Внезапно женщины поссорились и злоумышленница в порыве гнева всадила нож в шею собственной матери. От полученной травмы пенсионерка скончалась на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемую удалось задержать. Сейчас следователи решают вопрос о ее заключении под стражу.

- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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