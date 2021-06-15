В Ростове осудили коммунальщиков и индивидуального предпринимателя

В Ростове коммунальщики и индивидуальный предприниматель присвоили почти полтора миллиона рублей Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростове бывшего директора МКУ «УЖКХ Кировского района г. Ростова-на-Дону», бывшего директора МУП «БКР Кировского района г. Ростов-на-Дону», а также индивидуального предпринимателя признали виновными в преступлениях по статьям 159 "Мошенничество" и 292 УК РФ "Служебный подлог".

Следователи выяснили, что в январе 2019 года районные коммунальщики, желая обогатиться, сговорились со знакомым индивидуальным предпринимателем и заключили малые договоры подряда на выполнение комплекса работ по уборке снега на территории Кировского района на сумму более 1,4 миллиона рублей.

Но уборка снега так и не была проведена, злоумышленники подписали с индивидуальным предпринимателем унифицированные формы к договорам, в которых говорилось, что работы выполнены, а выделенные средства заговорщики присвоили себе и потратили по своему усмотрению.

На суде злоумышленники свою вину полностью признали, а затем возместили целиком причиненный материальный ущерб.

- Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы сроками на 1 год 6 месяцев, 1 год 3 месяца и 1 год соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Приговор в законную силу не вступил.

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