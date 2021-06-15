Двое дончан попались на мошенничестве после нелегальной имущественной сделки

Двое ростовчан запланировали похитить земельный участок Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они подозреваются в совершении преступления по статье 159 УК РФ "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

Следователи выяснили, что 57-летняя ростовчанка и ее 61-летний подельник в 2015 году, сговорившись, решили похитить земельный участок с хозяйственной постройкой. Они предложили приобрести его своему знакомому. Но после того, как сделка была проведена, а деньги в сумме более шести миллионов рублей поступили на счет, злоумышленники не передали недвижимость покупателю и уклонились от государственной регистрации перехода права собственности.

- В ходе расследования уголовного дела, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, на недвижимое имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, а дело с утвержденным обвинительным приговором было передано в суд для рассмотрения.

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