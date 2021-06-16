Для строительства моста на Малиновского снесут еще одно здание

Для строительства моста на Малиновского снесут кафе Фото: "КП" Архив

В донской столице для строительства моста на улице Малиновского запланировали снести еще одно здание. Такое решение было принято городскими властями, глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко уже подписал соответствующее постановление.

Подлежащий сносу объект находится по адресу СНТ «За мир», 82. Согласно опубликованной на сайте администрации документации, он представляет собой одноэтажное строение площадью 60 квадратных метров и находится на участке, который простирается на 581 квадратный метр. Демонтаж будет осуществляться за счет бюджетных средств.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", на этом месте находилось кафе под название "Ксюша". Ответственность за снос здания возложена на на заместителя главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Симкова.

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Сейчас рабочие ведут монтаж пролетов, устанавливают подпорные стенки и организуют подходы.