16 июня в Ростове проверят систему оповещения населения

Учебное сообщение озвучат по радио в УКВ или FM-диапазоне Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сегодня, 16 июня, в Ростове проверят исправность системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 11.30 до 11.45. Об этом ранее сообщили в администрации города.

Всем, кто услышит сигнал, нужно будет включить телевизор на каналы «Дон 24» или «Дон-ТР». Также учебное сообщение озвучат по радио в УКВ или FM-диапазоне.

Ростовчан призывают не игнорировать звуки системы. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру «112».