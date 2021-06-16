В Ростове собираются возвести «Центр прогресса бокса»

Центр бокса планируют расположить недалеко от стадиона на левом берегу Фото: сайт правительства РО

В донской столице недалеко от «Ростов Арены» собираются возвести новый спорткомплекс. Соответствующий проект поручил проработать губернатор Василий Голубев, сообщает сайт правительства региона.

- Центр бокса может быть расположен в спортивном кластере донской столицы. Здесь большая территория, подведены сети, оборудованы парковочные места, подходящая логистика. Эта часть будет развиваться и дальше, здесь и дальше будут появляться крупные спортивные объекты, - отметил Василий Голубев.

Площадку планируют открыть не только для боксеров. На ней также смогут проводить занятия по восточным единоборствам. Кроме того, в центре собираются проводить различные состязания.

Бокс - один из базовых видов спорта в Ростовской области, его развивают в 30 муниципалитетах. Этим спортивным направлением увлекаются более 12 тысяч человек. Ежегодно на Дону проводят чемпионаты и первенства ЮФО по боксу.