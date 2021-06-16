Бывшего участкового миллеровского отдела МВД подозревают в вымогательстве

Участкового уже уволили из органов внутренних дел Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Миллеровском районе бывший участковый ответит перед законом за вымогательство 3 тысяч рублей. Также мужчину уволили из органов внутренних дел, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Как выяснилось, специалист должен был разобраться с заявлением об оскорблении. Одна из местных жительниц пожаловалась на грубость супруги своего сына. Но экс-правоохранитель не стал углубляться в эту тему и просто потребовал у «подозреваемой» заплатить ему.

За 3 тысячи мужчина пообещал не составлять административный протокол. При этом каких-то реальных оснований для того, чтобы завести дело, у него не было.

- Участковый уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке. Также по результатам проверки будет дана оценка руководителям должностного лица, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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