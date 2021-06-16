Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 июня 2021 11:22

Бывшего участкового миллеровского отдела МВД подозревают в вымогательстве

По данным МВД, правоохранитель требовал деньги у «подозреваемой»
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Участкового уже уволили из органов внутренних дел

Участкового уже уволили из органов внутренних дел

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Миллеровском районе бывший участковый ответит перед законом за вымогательство 3 тысяч рублей. Также мужчину уволили из органов внутренних дел, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Как выяснилось, специалист должен был разобраться с заявлением об оскорблении. Одна из местных жительниц пожаловалась на грубость супруги своего сына. Но экс-правоохранитель не стал углубляться в эту тему и просто потребовал у «подозреваемой» заплатить ему.

За 3 тысячи мужчина пообещал не составлять административный протокол. При этом каких-то реальных оснований для того, чтобы завести дело, у него не было.

- Участковый уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке. Также по результатам проверки будет дана оценка руководителям должностного лица, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

До этого на еще одного бывшего полицейского завели дело за взятки айфонами