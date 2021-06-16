В Ростове на реставрацию театра имени Горького потратят 331,5 млн рублей

Выделенные средства потратят на обновление фасада Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на реставрацию здания театра имени Максима Горького планируют потратить 331,5 млн рублей. Предполагается, что эти деньги поступят от донского правительства. Подрядчика, который выполнит работы, должны определить 25 июня, сейчас принимают заявки. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Так, судя по документации, до конца 2021 года выделят 97,7 млн рублей, в 2022 году - 233,8 млн рублей. Все задачи должны быть выполнены до декабря следующего года. Подрядчик приведет в порядок фасады, усилит конструкции и благоустроит прилегающую территорию.

Накануне в Ростове на капремонт закрыли поликлинику больницы №20. Эту постройку 1970 года не приводили в порядок уже более 50 лет