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Общество16 июня 2021 12:30

В Ростове на реставрацию театра имени Горького потратят 331,5 млн рублей

Сейчас начали искать подрядчика, который проведет работы
Ангелина СКИБА
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Выделенные средства потратят на обновление фасада

Выделенные средства потратят на обновление фасада

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на реставрацию здания театра имени Максима Горького планируют потратить 331,5 млн рублей. Предполагается, что эти деньги поступят от донского правительства. Подрядчика, который выполнит работы, должны определить 25 июня, сейчас принимают заявки. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Так, судя по документации, до конца 2021 года выделят 97,7 млн рублей, в 2022 году - 233,8 млн рублей. Все задачи должны быть выполнены до декабря следующего года. Подрядчик приведет в порядок фасады, усилит конструкции и благоустроит прилегающую территорию.

Накануне в Ростове на капремонт закрыли поликлинику больницы №20. Эту постройку 1970 года не приводили в порядок уже более 50 лет