157 случаев коронавируса подтвердили в 38 территориях Ростовской области

За 24 часа лаборатории проверили 6893 анализа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области, по состоянию на 16 июня, за сутки коронавирусом заболели еще 157 жителей региона. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 96714. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,98, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 38 городах и районах Дона: в Ростове (73), Каменске-Шахтинском (6), Заветинском (4) районах, Азове (3), Батайске (3), Звереве (3), Новошахтинске (3), Таганроге (3), Шахтах (3), Азовском (3), Зерноградском (3), Мясниковском (3), Октябрьском (3), Сальском (3), Семикаракорском (3), Тацинском (3), Шолоховском (3) районах.

Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Волгодонске, Донецке, Боковском, Волгодонском, Мартыновском, Неклиновском, Пролетарском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском и Усть-Донецком районах.

Лечение в стационарах сейчас получают 984 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 16 человек, на неинвазивной ИВЛ - 108. С начала пандемии выздоровели 88463 человека, за сутки - 203.

Также за сутки умерли еще семь человек с COVID-19. Это четыре женщины 67, 68, 74, 88 лет, а также трое мужчин 50, 69 и 74 лет. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4581 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 6893 анализа. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 201,13. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 511401 человек, полностью завершили вакцинацию 413157.

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