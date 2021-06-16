В Ростовской области за сутки не смогли спасти семь пациентов с коронавирусом

Вчера сообщали о гибели троих пожилых пациенток Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 16 июня, за сутки в Ростовской области умерли еще семь человек с COVID-19. Это четыре женщины 67, 68, 74, 88 лет, а также трое мужчин 50, 69 и 74 лет. Об этом информируют власти региона.

Вчера сообщали о гибели троих пожилых пациенток. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4581 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 6893 анализа. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 201,13. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 511401 человек, полностью завершили вакцинацию 413157.