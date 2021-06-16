«Долгожданное счастье!»: В Батайске дольщики получили квартиры, которые ждали 15 лет

Фото: donland.ru

В Батайске Ростовской области состоялось торжественная сдача многоквартирного дома по адресу микрорайон Северный массив, 16. Известно, что семнадцатиэтажный многоквартирный дом начали строить еще в 2006 году. Именно тогда десятки дольщиков вложили свои средства, надеясь получить новые квартиры. Но застройщик обанкротился. И долгие годы серый монолит был грустным напоминанием о неудавшемся скором переезде для тех горожан, которые вложили свои средства в строящуюся недвижимость. Дом одиноко стоял в стороне от остальных построек Северного жилого массива и ждал своей участи. А утопическая надпись «Счастье», которую нарисовали хулиганы-граффитисты, не добавляла оптимизма в планы на восстановление объекта. Время шло. Люди и власть искали новые способы того, как достроить обещанный дом. И вот безнадежный, казалось бы, долгострой, наконец, получил шанс стать уютным жильем для сотен горожан.

Фото: donland.ru

Благодаря совместным усилиям батайской администрации и министерства строительства Ростовской области дом получилось сдать в эксплуатацию, а потенциальные жильцы совсем скоро смогут отметить новоселье. Сейчас многоэтажка отвечает всем современным требованиям безопасности и комфорта. Многоквартирный дом стал долгожданным подарком для 72 семей. 10 июня ключи жильцам вручил лично донской губернатор Василий Голубев.

Фото: donland.ru

- Чтобы закончить дом, мы пошли на изменение регионального законодательства, - рассказал Василий Юрьевич. - Всего на Дону благодаря бюджетным субсидиям удалось достроить 17 проблемных многоквартирных домов, еще два в данный момент достраиваются. Всего же на решение проблемы долгостроев было направлено 2,8 миллиарда рублей бюджетных средств.

Фото: donland.ru

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Строительство дома началось еще 27 марта 2006 года. Именно тогда застройщик ООО «Универсал-2» получил первое разрешение на строительство. А строительная компания заключила 63 договора о долевом участии в строительстве с будущими новоселами. Общая сумма договорных обязательств составила 75,9 миллиона рублей. Дом должны были сдать в 2008 году.

Однако после начала строительных работ срок действия разрешения на строительство был продлен до 2012 года. Как рассказали в администрации Батайска, это было связано с тем, что застройщик не мог закончить строительные работы в срок, установленный договором: компания была признана банкротом, и строительно-монтажные работы были прекращены.

Фото: donland.ru

На тот момент было возведено только одиннадцать этажей из семнадцати, плюс частично выполнена кирпичная кладка до восьмого этажа. Поскольку деятельность застройщика была приостановлена, дальнейшее строительство было возложено на созданный в 2013 году жилищно-строительный кооператив «СЖМ-16».

Через год комитет по управлению имуществом Батайска арендовал земельный участок у нового кооператива. Еще через год новый застройщик получил разрешение на строительство от управления по архитектуре и градостроительству города. По новым планам многоэтажное здание должны были закончить до 27 января 2017 года. Но из-за возникших обстоятельств застройщик несколько раз менял дату. В результате крайний срок действия разрешения на строительство был изменен на 20 февраля 2020 года.

ДОСТРАИВАЛИ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

Как рассказали в мэрии Батайска, многоквартирный дом попадал под действие статьи номер пять областного закона №1145-ЗС «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области». Поэтому дольщикам были положены субсидии на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемного объекта с высокой степенью строительной готовности, то есть от 65 процентов.

В итоге министерство строительства, архитектуры и территориального развития донского региона предоставило субсидии. А батайская администрация выступила посредником в социально-экономическом сотрудничестве, став гарантом соблюдения всех процедур.

И дело пошло. Уже в июле 2019 года участники долевого строительства утвердили план завершения строительства и выбрали исполнителя работ. Было принято совместное решение сократить этажность здания с семнадцати этажей до четырнадцати.

И, наконец, 11 мая этого года многоэтажный комплекс получил заключение. Все строительные работы соответствовали нормам, а это значит, что здание можно было вручать жильцам. В результате все участники долевого строительства, а это 72 человека, получили обещанные квартиры. Всего на завершение строительных работ было потрачено 267 млн 980 тысяч бюджетных средств.

Теперь это современный многоэтажный дом с ярко окрашенными фасадами, детской площадкой и уютным двором. На месте бурьяна появились площадки отдыха, а также парковка. Жильцы потихоньку обустраивают свои квартиры и делают ремонт. Жизнь возвращается в некогда серую многоэтажку, где сейчас начинается то самое счастье.

УЮТ И РАЗВИТИЕ

Надо сказать, что близость Батайска к Ростову делает и сам город, и район Северного жилого массива привлекательным для тех, кто работает в донской столице, но жить хочет вдали от большого города. Многие горожане предпочитают строить быт в уютном, зеленом и небольшом городе и не переезжать в загазованную и шумную донскую столицу.

Также здесь часто выбирают квартиры молодые семьи с детьми. И им создаются все условия для комфортного проживания: строятся новые школы, дорожные развязки и торговые комплексы. Этой же весной был открыт новый детский сад «Я сам» на 220 мест.

В городской мэрии подчеркнули, что администрация Батайска и дальше будет участвовать в решении проблемных долгостроев, чтобы все жители города при желании могли получить собственное жилье и строить здесь свое собственное счастье.

ДОСЛОВНО

Помощь дольщикам

Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц:

- Правительством Ростовской области реализуется комплекс законодательных механизмов по восстановлению прав пострадавших участников долевого строительства, в том числе за счет предоставления субсидий областного бюджета. Начиная с 2017 года на завершение строительства и ввод в эксплуатацию 18 домов в Ростове-на-Дону, Батайске, Новошахтинске, Шахтах предоставлено более 2 млрд рублей.

Всего же на субсидии объединениям участников долевого строительства на 2020-2021 годы в областном бюджете предусмотрено 2082,1 млн рублей.