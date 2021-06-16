В Ростове в квартире нашли тела трех человек

Вызов поступил в один из домов, расположенных в спальном районе города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону тела трех человек найдены в одной из квартир многоэтажки, расположенной в Советском районе города. Известно, что вызов поступил накануне, 15 июня, около девяти часов вечера на улицу 1-ю Ковровую.

Когда дверь в квартиру вскрыли, выяснилось, что там находятся тела троих мужчин. На вид им около 30 лет. Один из погибших, по предварительным данным, хозяин квартиры, личности еще двух устанавливают правоохранители.

Стражи порядка не исключают, что причиной ЧП могло стать отравление сильнодействующими препаратами, но это еще предстоит установить экспертам. Во всяком случае следов насильственной смерти, по данным источника, на телах обнаружено не было.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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