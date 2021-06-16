Байкера, сбившего сотрудника ДПС, задержали в Батайске

Несколько суток полицейские искали нарушителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области на минувших праздничных выходных сотрудник ДПС пострадал прямо на боевом посту. Все произошло, когда госавтоинспектор жезлом указал ехавшему в его направлении байкеру остановиться. Однако водитель проигнорировал требование полицейского. Более того, сбил сотрудника правоохранительных органов. В результате чего полицейскому потребовалась помощь медиков, его госпитализировали в ближайшую больницу.

Известно, что нарушителя полицейские искали несколько суток, и, в результате, нашли.

Как рассказали в донском главке, задержанным оказался 34-летний житель Батайска. Как оказалось, он уже дважды привлекался за нарушение ПДД. А вот мотоцикл, на котором он сбил полицейского, вообще числится в угоне.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Не исключено, что ближайшие несколько лет горе-байкер может провести за решеткой.

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