Пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Ростовской области

Малыша привлекли играющие дети во дворе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Как рассказали в донском главке, трагедия случилась в городе Донецке. Известно, что малыш выпал из окна второго этажа, облокотившись на москитную сетку. Все произошло в тот момент, когда мама на некоторое время вышла из комнаты. Говорят, ребенка привлекли играющие дети во дворе. В настоящее время мальчик с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

- С его родителями проведена профилактическая беседа, - добавили в ГУ МВД России по Ростовской области. - Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

В свою очередь стражи порядка призывают родителей не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и на балконах даже ненадолго. Лучше отодвиньте от окон мебель, по которой ребенок может свободно залезть на подоконник. И никогда не рассчитывайте на москитные сетки, так как они не защитят малыша от выпадения, а лишь создают иллюзию защищенности.

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