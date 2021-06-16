Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 38 городах и районах Ростовской области

Число заболевших растет с каждым днем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области растет число заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Так за сутки новый вирус был обнаружен у 157 человек. При этом коэффициент распространения инфекции пока еще ниже нормы.

Известно, что вновь выявленные больные из 38 городов и районов Дона. Так, лидером по числу новых пациентов медиков традиционно стал Ростов-на-Дону, здесь 73 новых случая. На втором месте - Каменск-Шахтинский – шесть заболевшие, а на третьем месте - Заветинский район – четыре новых заболевших (полный список городов и районов смотрите ниже, - прим. автр.).

Известно, что чаще всего коронавирус диагностируют у пациентов в возрасте от 18 до 45 лет, а реже - у пенсионеров старше восьмидесяти.

Более того, известно, что за сутки семеро пациентов с этим диагнозом скончались. В большинстве, это женщины: возраст от 67 до 80 лет. У них были хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы.

Специалисты советуют не заниматься самолечением, а при первых признаках заболевания обращаться к врачам.

КОНКРЕТНО

Где нашли новых зараженных

В Ростове-на-Дону (73), Каменске-Шахтинском (6), Заветинском (4) районах, Азове (3), Батайске (3), Звереве (3), Новошахтинске (3), Таганроге (3), Шахтах (3), Азовском (3), Зерноградском (3), Мясниковском (3), Октябрьском (3), Сальском (3), Семикаракорском (3), Тацинском (3), Шолоховском (3) районах, Гукове (2), Новочеркасске (2), Аксайском (2), Веселовском (2), Егорлыкском (2), Каменском (2), Красносулинском (2), Матвеево-Курганском (2), Миллеровском (2), Орловском (2), Тарасовском (2) районах, Волгодонске (1), Донецке (1), Боковском (1), Волгодонском (1), Мартыновском (1), Неклиновском (1), Пролетарском (1), Ремонтненском (1), Родионово-Несветайском (1), Усть-Донецком (1) районах.