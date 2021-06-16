Вакцинацию от коронавируса на Дону завершили больше 400 тысяч человек в Ростовской области

В Ростовской области подсчитали, сколько жителей уже прошли вакцинацию от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области подсчитали, сколько жителей уже прошли вакцинацию от коронавируса. Известно, что это можно сделать как в поликлинике по месту жительства, а иногда даже и в торговых центрах, и в парках. Однако, судя по официальным данным, число привитых в донском регионе недостаточно для того, чтобы создать коллективный иммунитет.

Так по данным регионального Управления Роспотребнадзора, прививки от новой коронавирусной инфекции на Дону сделали 511 401 человек, а за последние сутки – 6 024.

При этом завершили вакцинацию – то есть прошли процедуру двукратного введения вакцины - 413 157 дончан. По словам специалистов, вакцинация делается с периодичностью раз в 21 день. А чтобы создать коллективный иммунитет необходимо, чтобы было привито 60 процентов населения.

К слову, за весь период пандемии сотрудники лаборатории сделали 2 770,13 тысячи тестов на COVID-19.