Власти Ростова рассказали, когда уберут свалку на Зеленом острове

После уборки разместят таблички с информацией об обращении с отходами Фото: сайт администрации Ростова

До 17 июня планируют убрать нелегальную свалку на Зеленом острове в Ростове. Там легкомысленные отдыхающие заполонили мусором 125 кв метров. Теперь эту территорию должны полностью привести в порядок, сообщили в администрации города.

На участке, который попал под пристальное внимание властей, после масштабной уборки обещают установить высокообъёмный контейнер для сбора отходов. Кроме того, повсюду разместят таблички с информацией о порядке обращения с отходами.

После этого под строгий контроль территорию обещает взять администрация Пролетарского района донской столицы.

В начале этого месяца также стало известно, что ростовчан оштрафовали на 6 млн рублей за складирование строительных отходов. Это общая цифра. Всего было выписано 899 протоколов