Отключение света в Ростове-на-Дону 17 июня 2021 года: масштабные отключения света ждут ростовчан

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 17 июня 2021 года: свет на несколько часов отключат в разных районах города. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 17 июня, с 9 до 16 часов отключат электричество на ул. Красноармейская 63/1, 63/90, 65; ул. Тельмана 72; просп. Ворошиловский 87, 89/80; ул. Кемеровская 51-67, 50-70; ул. 20 летия Октября 49-77, 26-64; ул. Конституционная 47-63, 48-58; ул. Курчатова 31-63; пер. Угловой 1-31, 2-20; ул. Тихого Дона 31-47, 30-40.

С 9 до 17 часов без света останутся жители ул. Зорге 72/1; ул. Содружества 45, 43/2, 43/1, 47; просп. Космонавтов 1/26, 1Б ; ул. Капустина 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 24/1, 26; парк «Дружба»; ул. Мурлычева 53-69, 46-64; ул. Налбандяна 69-79, 60-70; ул. 14-я линия 9-27, 18-34; ул. 12-я линия 33-49, 38-56; ул. 10-я линия 37-83, 40-88; ул. 8-я линия 55-77, 56-80; ул. Ченцова 82-88; пер. Глиссерный 2-32, 29-53; пер. Пинский 2-16, 1-15; ул. Портовая 183-205; пер. Шефский спуск 1-25, 2-20.

С 10 до 12 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители пер. Булановский 1-31, 2-54, 20/41; пер. Деревянко 1А, 2-10, 16А, 28, 30А, 32, 40/46, 9А, 5А; пер. Марийский 2-36, 3-23; ул. Перекопская 29-49, 32-72; пер. Сапёрный Спуск 32-36, 44/2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 16 июня 2021 года: около сотни домов останутся без электричества.

Мы выяснили, где в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества 16 июня 2021 года.