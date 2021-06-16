От укусов клещей в Ростовской области пострадали почти три тысячи человек

Большинство укушенных – это жители донской столицы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области посчитали, сколько человек с начала года стали жертвами клещей. Как оказалось, за это время к медикам обратились 2 890 человек, из которых больше тысячи – дети и подростки до 14 лет.

Известно, что большинство укушенных – это жители донской столицы, далее по нисходящей пострадавшие из Таганрога, Волгодонска, Сальского, Песчанокопского районов и Новошахтинска.

Кроме того, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, лабораторно подтвержден диагноз «Крымская геморрагическая лихорадка» у семи человек. По два случая в Обливском и Заветинском районах, по одному - в Мартыновском, Зимовниковском и Пролетарском.

В ведомстве напомнили, что лучшим способом профилактики всех клещевых инфекций является предотвращение присасывания клещей. Поэтому нужно пользоваться спецсредствами, отправляясь на природу и проводить взаимоосмотры.

- Если после укуса вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли необходимо срочно обратиться к врачу, - добавляют санитарные врачи.

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