Выкравшего ребенка из детского сада мужчину заключили под стражу

В Ростовской области заключили под стражу мужчину, похитившего ребенка Фото: "КП" Архив

В Ростовской области предъявили обвинение местному жителю. Его подозревают в совершении преступления по статье 126 УК РФ "Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, как это было.

Следователи уже выяснили, нетрезвый 44-летний житель Матвеево-Курганского района будучи возле местного детского сада, подошел к забору и подозвал к себе незнакомого пятилетнего мальчика, который находился на прогулке вместе со своей группой. Затем он перетащил ребенка через забор и, удерживая, стал уходить с ним от территории детского сада. Его удалось задержать нескольким воспитателям и передать прибывшим к месту происшествия сотрудникам полиции. В настоящее время он заключен под стражу.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление мотива и обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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