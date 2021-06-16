Бухгалтер из Ростовской области похитила более 110 тысяч рублей и подделала документы

В Ростовской области бухгалтер образовательного учреждения похитила крупную сумму Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области в отношении местного бухгалтера одного из образовательных учреждений дополнительного образования возбудили уголовные дела. Ее заподозрили в совершении преступлений по статьям 159 УК РФ "Мошенничество" и 292 УК РФ "Служебный подлог", - передает пресс-служба областного Следственного комитета.

Следователи выяснили, что в декабре 2019 года бухгалтер, будучи на рабочем месте, обнаружила на расчетном счету образовательного учреждения остаток денежных средств, неизрасходованный к концу года. Он составлял более 110 тысяч рублей. В связи с этим она решила обогатиться и составила поддельные документы о приобретении имущества для образовательного учреждения, а затем перевела всю сумму на свою банковскую карту.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ростовской области.

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Следователи выясняют мотивы и обстоятельства произошедшего.