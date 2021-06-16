Куриное мясо и яйца пытались ввезти в Ростовскую область из Украины

В Ростовскую область запретили ввоз яиц и куриного мяса из Украины Фото: Пресс-служба Россельхознадзора

В донском регионе пресекли ввоз животноводческой продукции из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской области.

На нескольких автомобильных пропускных пунктах региона, а именно «Чертково» и «Донецк» инспекторы остановили машину, которая ввозила в регион из Украины яйца в количестве 180 штук и четыре килограмма куриного мяса. Перемещение продукции было запрещено, так как у владельцев не оказалось ветеринарных сопроводительных документов.

- Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия животноводческая продукция возвращена на территорию Украины, - говорится в тексте сообщения.

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