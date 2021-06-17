Ростовский концерн «Покровский» разыгрывает автомобиль

Фото: Булатов Алексей

Чтобы сохранить здоровье своим сотрудникам, ГК «Концерн «Покровский» в Ростове-на-Дону начал поощрять тех работников, которые вакцинируются от коронавирусной инфекции. Одним из стимулов стал розыгрыш автомобиля «Лада Гранта», который достанется одному из участников 16 июля. Победителя выберут с помощью генератора случайных чисел. А остальные участники также получат поощрительные награды.

Известно, что принять участие в необычном конкурсе может любой сотрудник предприятия ГК «Концерн «Покровский», который уже прошел первый этап вакцинации и предоставил сертификат в отдел кадров с 7 июня по 9 июля 2021 года.

- Акцию #ПокровскийСтопКовид мы проводим с начала лета, чтобы стимулировать сотрудников предприятий активнее прививаться от коронавирусной инфекции и защитить себя и членов своей семьи перед осенне-зимним периодом», - отмечает директор по персоналу ГК «Концерн «Покровский» Анна Бабенко.

Напомним, в группе компаний концерна работают более 10 000 сотрудников. Вакцинация работников проходит на территории предприятий, а выездные бригады из городских поликлиник постоянно проводят просветительскую и информационную работу.