Ночью на Дону в аварии с скутером пострадал 16-летний юноша

Горе-водитель врезался в кирпичи у подворья Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В ночь с 16 на 17 июня в слободе Большая Мартыновка в аварии пострадал 16-летний юноша. Молодой человек устроил заезд с выключенными фарами и врезался в кирпичи у подворья. После этого его увезли в больницу. О происшествии рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел около полуночи на улице Сальской. Также выяснилось, что молодой человек катался без прав.

- По факту ДТП проводится проверка, будут установлены все обстоятельства случившегося. Родители должны контролировать поведение несовершеннолетних. Нельзя позволять подросткам управлять мототехникой без прав, - подчеркнули в управлении ГИБДД.

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