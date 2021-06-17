В Ростовской области умерли шесть пациентов с COVID-19

За весь период жертвами COVID-19 на Дону стали 4587 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за прошедшие сутки, к утру 17 июня, скончались еще шесть пациентов с коронавирусом. Это две женщины по 81 году и четверо мужчин 49, 60, 72, 79 лет. Все они имели хронические заболевания. Об этом информируют власти региона.

- За весь период жертвами COVID-19 на Дону стали 4587 человек, - говорится в сообщении.

Также известно, что в больницах сейчас лечат 991 пациента с новой инфекцией. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 13 человек, на неинвазивной ИВЛ – 112 человек. За сутки коронавирусом заболели 158 жителей Ростовской области