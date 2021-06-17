В Крыму из-за непогоды оказались в беде родители дончанина

Люди не смогли дозвониться до спасателей, и тогда на помощь пришли ростовские коллеги. Фото: Андрей АБРАМОВ

На помощь жителям Керчи пришли донские спасатели. Как рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, пострадавшие не смогли дозвониться до экстренных служб Крыма, а потому обратились к их ростовским коллегам.

- Сегодня в 10:42 оператор-112 приняла вызов от жителя Аксайского района, который просил оказать помощь пожилым родителям, проживающим в Керчи, - рассказал подробности Вадим Валентинович. - По его словам, из-за резкого ухудшения погодных условий квартира, расположенная на первом этаже многоквартирного дома, оказалась затопленной. Попытки пенсионеров дозвониться до служб экстренного реагирования республики Крым были безуспешны. Об этом они рассказали сыну.

Известно, что операторы-112 Ростовской области оперативно связались со службами экстренного реагирования Республики, вызов был принят, и на помощь пострадавшим людям выдвинулись спасатели.

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Напомним, «Система-112» начала работу в сентябре 2016 года. Структура позволяет объединить диспетчерские и экстренные службы, значительно сократить время их реагирования на чрезвычайные ситуации, происшествия, а также на обращения граждан. Ежедневно на номер 112 поступает около 11 тысяч вызовов.