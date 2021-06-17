В Ростове-на-Дону под мостом утонули машины

В центре города машины ушли под воду. Фото: социальные сети

В Ростове-на-Дону с самого утра, 17 июня, идет сильный дождь. В результате оказались затоплены улицы и повалены деревья.

Как рассказали в городских социальных сетях очевидцы, настоящая река появилась в районе Сиверса под Темерницким мостом.

Так, уровень воды доходил до окон автомобилей. Очевидец снял ситуацию на телефон.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что 17июня жильцам дома, расположенного по адресу Ленина 109/ 5, понадобилась помощь спасателей. Дело в том, что там затопило придовомвую территорию. Жители могли выйти на улицу только в забродах.

Также сотрудники экстренных служб города откачивали воду и на Привокзальной площади. А в микрорайоне Левенцовский потоками смыло овощную палатку. При этом она поцарапала несколько машин, припаркованных неподалеку.

Также в нескольких районах города произошел обрыв линий электропередач.

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