В Ростове из-за наклонившегося дерева перекрыли улицу Добровольского

Проезд запретили по участку от Королева до Комарова Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 17 июня, в Ростове-на-Дону из-за наклонившегося дерева перекрыли улицу Добровольского. Проезд запретили по участку от Королева до Комарова. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты и выбирать альтернативные пути. Также автолюбителей призывают помнить и строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в непогоду.

Сегодня же из-за размытого асфальта для машин закрыли переулок Халтуринский от Пушкинской до Большой Садовой