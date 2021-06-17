Миллионы потерял пенсионер из Ростова-на-Дону после телефонного разговора

Пенсионер ответил на звонок и лишился всех сбережений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону местный житель стал жертвой телефонного мошенника. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, в Кировский отдел полиции поступило заявление от 66-летнего пенсионера. Он сообщил, что потерял 2 миллиона 100 тысяч рублей.

По словам ростовчанина, на сотовый телефон ему позвонил неизвестный человек, при этом на дисплее высветился московский номер. Ростовчанин взял трубку и абонент на том конце «провода» сообщил, что он работает в Центральном банке России.

А дальше лжебанкир начал рассказывать дончанину, что, якобы, с банковским счетом происходят странные вещи и похоже на то, что кто-то пытается украсть деньги.

Псевдобанкир предложил помощь в решении вопроса, но для этого пенсионеру необходимо было выполнить ряд действий. Доверчивый мужчина выполнил все комбинации, после чего с его счета пропало 2 миллиона 100 тысяч рублей.

- По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется розыск подозреваемого, - рассказал источник издания в правоохранительных органах региона.

Если мошенника найдут, а суд признает его вину, то злоумышленник может сесть в тюрьму на срок до восьми лет.

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