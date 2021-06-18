Отключение света в Ростове-на-Дону 18 июня 2021 года: ростовчане останутся без света на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 18 июня 2021 года: в донской столице десятки местных жителей останутся без электричества на несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 18 июня, с 9 до 16 часов без света останутся жители просп. Шолохова 123-161; ул. Новомосковская 1-17, 2-34; ул. Полторацкого 25-67, 10-56; ул. Просвещения 1-3, 2-20.

С 9 до 17 часов электричества не будет на ул. Зорге 64, 66, 70/1, 68, 70, 72; ул. Содружества 39/1; ул. Дундича 2-62, 1-67; ул. Конституционная 66-106, 63-103; ул. 20-лет Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-126, 103-159; ул. Глинки 98-152, 95-153; ул. Мурманская 96-164, 91-153; ул. Камская 92-152, 101-167; ул. Волжская 110-156, 101-147; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 30-42; ул. 1-я Грамши 1-55, 2-66; ул. 2-я Грамши 35-91, 36-98; ул. Гончарова 2-38, 1-39; ул. Дундича 48-58; ул. Можайская 7-77; ул. 12 декабря 69-93, 94-118; ул. Физическая 9-11, 8-12; ул. Карбышева 9-35, 2-30; пер. Зимовниковский 2-12, 1-27; пер. Кузнецкий 1-51, 2-28; пер. Цокольный 1-5, 2-10.

С 9:30 до 14 часов отключений стоит ждать на ул. М. Горького 75/78; пер. Халтуринский 85.

С 10 до 12 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Обороны 27/12, 35-51, 32-40, 42б; ул. Тургеневская 23-37, 14-16; пер. Островского 3-17, 4-22; ул. Станиславского 44.

С 9 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Белорусская 132-174; ул. Енисейская 1-29, 2-30; ул. Алтайская 1-27, 2-28; ул. пер. Самарский 25-45, 40-76; пер. Мезенский 25-37, 28-34; пер. Мезенский 1-27; пер. Охотский 1-31,2-38; пер. Синегорский .

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