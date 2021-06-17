В Ростове из-за ливня и ветра без света остались 3500 жителей

26 ремонтных бригад возвращают электроэнергию в дома ростовчан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ливень в Ростове-на-Дону 17 июня 2021 обесточил около 60 многоквартирных домов в четырех районах города. Это Октябрьский, Ленинский, Ворошиловский и Железнодорожный. Об этом сообщает «Городской репортер».

Количество происшествий уже приближается к числу 200. 10 ремонтных бригад «Ростгорсвета» и 16 бригад «Донэнерго» сейчас работают над аварийными ситуациями, чтобы возобновить подачу электроэнергии в квартиры и дома жителей донской столицы.

В случае отключения электроэнергии из-за непогоды ростовчане могут обратиться с телефонной заявкой в отделение филиала «Донэнерго» РГЭС по номерам, указанным ниже.

АЛЛО!

В случае аварийного отключения света ростовчане могут обращаться по телефонам:

— Кировский, Ленинский тел. +7 (863) 232 07 37;

— Октябрьский, Ворошиловский тел. +7 (863) 299 67 92;

— Советский, Железнодорожный тел. +7 (863) 224 67 62;

— Пролетарский, Первомайский тел. +7 (863) 251 96 27.

— МКП «Ростгорсвет» по тел.: +7 (863) 266 81 90

-Оперативно-информационный диспетчерский центр (служба «05» Департамента ЖКХ и энергетики по тел.: +7 (863) 244 26 64, +7 (863) 244 26 91.

— ЕДДС 112 тел. 112.

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