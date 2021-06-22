Жителю Ростовской области грозит тюрьма за дикпики третьекласснице

Дончанина задержали за пошлую переписку со школьницей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области следователи выясняют детали преступления сексуального характера, совершенное в отношении десятилетней девочки.
Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 36-летний местный житель вступил в интимную переписку с третьеклассницей.
Злоумышленник писал девочке пошлые вещи, а потом стал слать в мессенджер дикпики и непристойные видео.
Об этой переписке совершенно случайно узнала мама десятилетней девочки. После того, как прошел первый шок, женщина отправилась писать заявление в полицию. Вычислить по номеру телефона личность злоумышленника не составило труда.
По словам источника в правоохранительных органах региона, сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Если дело дойдет до суда, и вину мужчины признают, он может сесть в тюрьму на 12 лет.
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