Катастрофической силы ливень ждут вечером 17 июня в Ростове

Вечером на донскую столицу снова может обрушиться ливень. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страшный ливень со шквалистым ветром и возможно в некоторых местах с градом ожидается в Ростове-на-Дону сегодня вечером. До конца суток 17 июня может выпасть почти месячная норма осадков — до 50 мм. Об этом сообщает портал «1Rnd.ru» со ссылкой на главу администрации города Алексея Логвиненко.

Ранее стало известно, что синоптики прогнозировали в донской столице на эти сутки выпадение 26 мм осадков — менее половины июньской нормы. Но, если скорректированные метеорологами прогнозы на этот вечер подтвердятся, то Ростов ждет сильный дождь.

- Синоптики предупреждают о возможном сильном дожде с градом. Выпадет еще около 50 мм осадков, - сообщил Алексей Валентинович. Уточним: за утро, по оценкам властей, выпало только 15 мм.

Глава города призвал ростовчан быть осторожнее на улице, не оставлять автомобили в низинах, не пытаться перейти улицу при сильном потоке воды.

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