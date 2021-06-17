Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 июня 2021 17:40

Катастрофической силы ливень ждут вечером 17 июня в Ростове

До конца суток может выпасть норма осадков практически за весь месяц
ТИХОНОВА Татьяна
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вечером на донскую столицу снова может обрушиться ливень.

Вечером на донскую столицу снова может обрушиться ливень.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страшный ливень со шквалистым ветром и возможно в некоторых местах с градом ожидается в Ростове-на-Дону сегодня вечером. До конца суток 17 июня может выпасть почти месячная норма осадков — до 50 мм. Об этом сообщает портал «1Rnd.ru» со ссылкой на главу администрации города Алексея Логвиненко.

Ранее стало известно, что синоптики прогнозировали в донской столице на эти сутки выпадение 26 мм осадков — менее половины июньской нормы. Но, если скорректированные метеорологами прогнозы на этот вечер подтвердятся, то Ростов ждет сильный дождь.

- Синоптики предупреждают о возможном сильном дожде с градом. Выпадет еще около 50 мм осадков, - сообщил Алексей Валентинович. Уточним: за утро, по оценкам властей, выпало только 15 мм.

Глава города призвал ростовчан быть осторожнее на улице, не оставлять автомобили в низинах, не пытаться перейти улицу при сильном потоке воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Женщина по пояс в воде не может перейти улицу: новые видео потопа в Ростове 17 июня 2021

Ситуация в разных районах города может шокировать (подробнее)

Самые яркие видео потопа в Ростове-на-Дону 17 июня 2021

Потом в Ростове-на-Дону 17 июня 2021 привел к тому, что улицы превратились в озера (подробнее)