С 1 июля в Ростовской области изменятся тарифы на коммунальные услуги

Глава региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов Фото: сайт правительства РО

С 1 июля 2021 года в Ростовской области увеличат плату за коммунальные услуги. При этом рост не должен превысить предельного индекса в 5,4%. Такое заявление сделал глава региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов, сообщает сайт донского правительства.

- Тарифы обычно рассчитывают на год с 1 января по 31 декабря. Их могут снижать с 1 января и увеличивать с 1 июля. Таким образом, рост стоимости электроэнергии, тепла, воды, газа и вывоза отходов происходит только один раз в год, - пояснил Алексей Лукьянов.

Так, например, в ближайшее время сумма платы за электричество увеличится на 3,4%. Для горожан с газовыми плитами по соцнорме и сверх нормы она составит 4,25 и 5,95 руб/кВт/ч. Те, у кого электроплиты, будут платить по 2,98 и 4,17 руб/кВт/ч. Для селян эта сумма установится в пределах 2,98 и 4,17 руб/кВт/ч.

Тарифы на газ для станут больше на 3%. За приготовление пищи и нагрев воды газовой плитой - 6,71 руб/кубометр, нагрев воды газовым нагревателем - 6,71 руб/ кубометр. Отопление частного дома - 6 559,00 руб./тыс. куб. м. Отопление для котельных в общей долевой собственности - 6559,00 руб./тыс. куб. м.

Средний рост платы за вывоз мусора ограничивается 5,4%. При этом в зоне Новочеркасского МЭОК услуги регионального оператора вырастут на 4,6%. В зоне Миллеровского, Красносулинского, Морозовского и Сальского МЭОКов тарифы с 1 июля изменятся.

- Все тарифные заявки ресурсоснабжающих организаций подвергаются тщательной экспертизе. В частности, при регулировании на 2021 год было исключено 26 млрд рублей или почти четвертая часть экономически не обоснованных затрат, заявленных организациями для включения в тарифы, – подчеркнул Алексей Лукьянов.