В Ростовской области открылась выставка-демонстрация достижений науки и агробизнеса

В Ростове открылась выставка "День донского поля". Фото: правительство РО

В Зерноградском районе открылась пятая выставка-демонстрация достижений науки и агробизнеса «День донского поля». Ее открытию не помешала даже разбушевавшаяся непогода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Мероприятие должно было состояться 3-4 июня, но погодные условия и тогда не благоволили открытию выставки, поэтому ее пришлось перенести. В этот раз организаторы позаботились о том, чтобы ненастье не нарушило планы. Для этого сделали деревянные настилы по основным маршрутам следования, а также подготовили крытую сцену и навес для зрителей, а участникам предоставили дождевики и зонты.

- «День донского поля» был специально запланирован накануне старта важнейшей сельскохозяйственной кампании, определяющей итоги года, – уборки ранних зерновых культур. Это главная страда, которая всегда была венцом усилий земледельцев, по её результатам оценивались итоги сельхозгода, - сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

После открытия прошло предуборочное совещание. Там рассматривался вопрос подготовки к проведению уборки ранних зерновых культур во всех природно-сельскохозяйственных зонах области. В нем поучаствовали представителей науки, агробизнеса, региональные власти и все муниципальные районы по видео-конференц-связи.

- Нам предстоит в этом году убрать около 3 млн 250 тысяч гектаров ранних зерновых культур. Для своевременной и эффективной уборки урожая решающее значение имеет техническая готовность всего комплекса сельхозмашин, четкая организация их работы, - добавил Гончаров.

Также на совещании прошло награждение работников агропромышленного комплекса Ростовской области медалями «За доблестный труд на благо Донского края». Участники и посетители посмотрели выставку сельхозтехники и посмотрели, как она работает в поле. Завтра «День донского поля» продолжит свою работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выставка-демонстрация «День донского поля» соберет 150 ведущих игроков агропромышленного рынка.

На поле «АНЦ «Донской» в Зерноградском районе Ростовской области с 3 по 4 июня состоится выставка-демонстрация «День донского поля», где будут представлены последние достижения агробизнеса.